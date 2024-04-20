الدوري الألماني.. ثنائي هجومي في تشكيل بايرن ميونخ أمام يونيون برلين

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يونيون برلين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره يونيون برلين بملعب استاد آندر آلتن فورستيري، في لقاء ينطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ توخيل، المباراة بثنائي هجومي، إذ يتواجد الدولي الإنجليزي هاري كين على رأس الهجوم رفقة الكاميروني تشوبو موتينج.

ويعاون كين وموتينج في الخط الهجومي، توماس مولر وماتياس تيل، وذلك في ظل غياب ليروى ساني وكينجسلي كومان للإصابة.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر والذي حسم اللقب الجولة الماضية، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الرابع عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - إريك داير - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: بافلوفيتش - ليون جورتسيكا - توماس مولر

وفي الهجوم: تشوبو موتينج - هاري كين - ماتياس تيل.