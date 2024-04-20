العالم يقرأ.. نستعرض قائمة الأكثر مبيعًا فى الغرب

تحرص جريدة وموقع "البوابة نيوز" على تقديم لقرائها كل ما هو جديد فى الأدب العالمى، لذلك نرصد قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الغرب هذا الأسبوع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، نستعرضها فى السطور التالية:

رواية "فريسة سامة"

حصد الكتاب رقم 34 في سلسلة الفريسة للكاتب جون ساندفورد، المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، والذى تدور أحداثة حول"ليتي" و"لوكاس" اللذان يبحثان على خبير في الأمراض الاستوائية قبل أن يتم استخدام أحد الفيروسات كسلاح.

رواية "النساء"

بينما جاءت في المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، رواية النساء لـ كريستين هانا، وتدور أحداث الرواية في عام 1965، تتبع طالبة تمريض شقيقها للخدمة خلال حرب فيتنام قبل أن تعود إلى أمريكا المنقسمة حول الحرب.

رواية "ما هو مألوف؟"

حصدت رواية "ما هو مألوف" بقلم لي باردوجو، المرتبة الثالثة، وتدور أحداثها حول "لوزيا كوتادو" التى تواجه مخاطر عندما يلفت سحرها انتباه سكرتيرة ملك إسبانيا المشينة.

رواية "محكمة من الأشواك والورود"

كما جاءت فى المرتبة الرابعة، رواية محكمة من الأشواك والورود بقلم بواسطة سارة ج. ماس، وتدور الرواية بعد قتل ذئب في الغابة، يتم خطف "فاير" من منزلها ووضعها داخل عالم غريب.

رواية" محكمة الضباب والغضب"

وحصدت المرتبة الخامسة، رواية محكمة الضباب والغضب، للمؤلفة سارة ج. ماس، فهو الكتاب الثاني من سلسلة بلاط الشوك والورد، وتدور حوا اكتساب فيرى قوى ويظهر شر أعظم.