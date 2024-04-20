كأس الاتحاد الإنجليزي.. ألفاريز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام تشيلسي بمعركة نصف النهائي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل لاعبيه لمواجهة تشيلسي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة قوية تُقام اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.

ويعتمد جوارديولا على خط وسط قوي يتمتع بمهارات جيدة في الاستحواذ والتمرير في وجود لاعبين مبدعين مثل دي بروين وجريليش، كما يعتمد على لاعبين هجوميين سريعين مثل فودين وألفاريز.

ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات هدافه النرويجي إيرلينج هالاند، وسيتولى جوليان ألفاريز مهمة قيادة هجوم مانشستر سيتي في هذه المباراة الحاسمة، بينما يعود ناثان آكي لخط الدفاع بعد غيابه في المباريات الأخيرة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، برناردو، فودين، جاك جريليش.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

ويُعدّ تشيلسي خصمًا صعبًا على مانشستر سيتي، وسيسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المباراة للتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.