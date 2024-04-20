البرهان يطلع مجلس الكنائس العالمي على جهود الحكومة لإحلال السلام في السودان

أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم وفد مجلس الكنائس العالمي، على جهود الحكومة من أجل إحلال السلام في السودان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وفد مجلس الكنائس العالمي برئاسة الأسقف روفوس أوكي كيولا، الذي قال - في تصريح صحفي اليوم السبت إن الوفد قدم "تنويرا" لرئيس المجلس حول زيارتهم للسودان ووقوفهم على أوضاع الكنائس بالبلاد بعد الاعتداءات التي تعرضت لها، مؤكدا تضامن مجلس الكنائس العالمي مع السودان وشعبه في مواجهة ما يتعرض له من تحديات تستهدف أمنه واستقراره.

وأعرب "أوكي كيولا" عن أمله في أن يحل الأمن والسلام في إفريقيا بصفة عامة والسودان على وجه الخصوص، مضيفا أن الوفد على استعداد لتقديم كل العون والدعم للشعب السوداني من أجل الوصول للسلام.

الجدير بالذكر أن الوفد ضم ممثلين لزمالة مجلس الكنائس في إقليم البحيرات والقرن الإفريقي ومؤتمر عموم كنائس إفريقيا بجانب ممثلين لعدد من المنظمات العاملة في الحقل الإنساني.