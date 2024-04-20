المتحدث العسكري: مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

واصلت القوات المسلحة جهودها فى إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوى الممتد على مدار الأسابيع الماضية ، حيث تقوم عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومى لشحنات المساعدات والتى تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التى يتم تقديمها من الهلال الأحمر المصرى وإعدادها للإسقاط الجوى باستخدام المظلات .

يأتي ذلك استمراراً للجهود المصرية الفاعلة على كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى ظل العمليات العسكرية التى يشهدها قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية .

وتقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات على المناطق التى يصعب الوصول إليها بقطاع غزة وفقاً لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة بما يضمن وصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال قطاع غزة.

يأتى ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البرى لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتضميد جراحهم ومنحهم الأمل فى ظل تدهور الأحوال المعيشية والإنسانية داخل القطاع .