ads
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إكسترا نيوز: أروقة معبر رفح شاهدة على جهود مصر في إيصال المساعدات لغزة

مراسل قناة إكسترا
مراسل قناة إكسترا نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن كل شبر داخل أروقة معبر رفح البري شاهد على جهود القيادة السياسية المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية والمساعدات الغذائية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى دخول الوقود واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي والحرب الشرسة التي يشنها العدوان على الأشقاء في القطاع منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه نتيجة هذه الحرب بالطبع أصبح القطاع مدمر ونتيجة آلة الحرب الإسرائيلية التي دمرت وصنعت الإبادات الجماعية داخل قطاع غزة ودمرت الكثير من المباني وخرجت العديد من مستشفيات قطاع غزة وبالتحديد شمال القطاع عن الخدمة، بدأت الجهود المصرية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وكذلك الطبية اللازمة إلى قطاع غزة.

وتابع: “تمكنت نحو 40 شاحنة من الدخول اليوم والتي تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية والمواد الغذائية والمواد الطبية اللازمة إلى داخل قطاع غزة دعما ومساندة إلى الأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى ذلك دخلت أربع شاحنات للغاز داخل القطاع اليوم من خلال معبر رفح البري”.

استقبال الجرحى إكسترا نيوز الجهود المصرية السياسية المصرية العدوان الإسرائيلي المساعدات الإنسانية القيادة السياسية المصرية مستشفيات قطاع غزة معبر رفح البري