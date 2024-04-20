معلقة بالموانئ الروسية.. 'الحجر الزراعي" ينجح في تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ 63 ألف طن قمح

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري يفيد نجاح الحجر في تسهيل ابحار احدى شاحنات المحملة بالقمح على متنها حوالى 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي وذلك بعد توقف استمر 3 اسابيع.

وافاد التقرير ان شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحة النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة مشيرا الى ان الحجر الزراعي نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل اجراءات ابحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الايطالية روما.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الإستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها.

ومن ناحيته توجهت الشركة المستوردة بالشكر لوزارة الزراعة على جهودها في انهاء المشكلة ، حيث تم حجز الباخرة في الميناء الروسي من اول أبريل حتى أمس والتي تحركت بالفعل إلى مصر.