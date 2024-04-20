هيونداي توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب المحتوى المعادي للسامية

أعلنت شركة هيونداي في خطوة مفاجئة عن توقف مؤقت لإعلاناتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد ظهور منشورات معادية للسامية بجوار إعلاناتها، وأكدت الشركة أنها تسعى لحماية سمعتها وعلامتها التجارية من خلال التحدث مباشرة مع إدارة المنصة.

و قامت الصحفية المستقلة نانسي ستيرنز بمشاركة لقطة شاشة تظهر إعلان هيونداي بجوار منشور ينكر الهولوكوست، مما أثار القلق لدى الشركة بشأن سلامة علامتها التجارية.

وأكد رئيس العمليات التجارية في إكس، جو بيناروش، أن المنصة كانت تعمل على وضع ضوابط إضافية لسلامة العلامة التجارية لشركة هيونداي، وأشار إلى أنه تم تعليق المنشور المعادي للسامية ووضع علامة عليه كمخالف لسياسة المنصة.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الانتقادات لمنصة إكس بسبب انتشار المحتوى المؤيد للنازية، حيث وجدت تحقيقات أجرتها شبكة NBC News أن المنصة أصبحت مركزًا لهذا النوع من المحتوى، في انتهاك واضح لسياسات المنصة.

وعلى الرغم من أن إكس تقدم خاصية "الاستهداف السلبي" للمعلنين لمنع وضع الإعلانات بالقرب من المحتوى المحظور، إلا أنها لم تتمكن من حماية بعض الإعلانات من التعرض للمحتوى المعادي للسامية.

وتظل هيونداي واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات عالميًا، وقد اتخذت هذه الخطوة الحاسمة لحماية سمعتها وعلاقتها مع الجمهور في ظل المواقف المثيرة للجدل التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.