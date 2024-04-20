مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن جائزة جديدة

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن منح جائزة خاصة لأفضل سيناريو فيلم عربي يعرض ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان التي تنطلق في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، ويسلمها الكاتب الكبير فؤاد الهاشم خلال حفل الختام.

الجائزة تأتي ضمن رؤية المهرجان في دعم المواهب بالمنطقة العربية، وبدعم من دكتور يوسف العميري رئيس مجلس إدارة خليجيون في حب مصر ورئيس مؤسسة بيت الكويت للأعمال الوطنية.

المهرجان يكرم أيضا خلال حفل افتتاحه المخرجة هالة جلال، التي شاركت في تأسيس أول شركة لدعم الإنتاج الشاب المستقل في مصر والمنطقة العربية وادارتها لمدة عشر سنوات، أنتجت خلالهم أكثر من ١٠٠ فيلم وثائقي وقصير.

وتبنت مشروع التعليم السينمائي المستقل فكانت من اوائل من اقاموا ورش تعليم السينما الحرة ، المدير الفني لمهرجان المرأة بأسوان لعام واحد ، اسست مشروع ملتقي الفيلم الذي شارك مهرجان اسوان والجونة لعامين، عضوة في لجان تحكيم واختيار دولية ومحلية ، محاضرة سينمائية دولية ومحلية ، لها كتابات صحفية منشورة وروائية قيد النشر، أخرجت عدة افلام تسجيلية اشهرهم (الشوك -دردشة نسائية ) الحائز علي الجائزة الفضية بمهرجان روتردام العربي ،اخر افلامها ( من القاهرة ) الفائز بجائزة احسن فيلم تسجيلي في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.