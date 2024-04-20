اختتام فعاليات بطولة مصر الدولية الـ13 للسياحة الرياضية لكرة القدم للرواد بالغردقة

اختتمت اليوم فعاليات بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية لكرة القدم للرواد بنادي الرياضات البحرية بالغردقة، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم فرع البحر الأحمر ونادي الرياضات البحرية بالغردقة.

وأقيمت البطولة التي تنظم على أرض مصر للعام العاشر على التوالي منذ عام ٢٠١٤ بمشاركة ١٢ فريق من الرواد وانتهت بفوز فريق عالمية المصري بكأس البطولة والمركز الأول وحصول رواد الغردقة على المركز الثاني واحتل رواد النادي الأهلي المركز الثالث.

وصرح الدكتور محمود عزت رئيس البطولة والمنسق الإقليمي لها في مصر والوطن العربي بأن فكرة إقامة البطولة في مصر، جاءت لإقامة فعالية رياضية دولية قائمة على فكرة مشاركة الرواد والإعلاميين من عدة دول عربية وأوروبية وإفريقية فوق ٣٥ عام، وذلك في إطار تشجيع الحوار الثقافي بين الدول المشاركة وتشجيع السياحة الرياضية في مصر وقدرة مصر السياحية والرياضية على احتضان مثل تلك الفعاليات، ولا سيما أن البطولة تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ونادي الرياضات البحرية بالغردقة، ومنطقة البحر الأحمر بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف عزت أن البطولة هذا العام شهدت منافسة قوية بين عدد من الفرق المصرية من رواد نادي سبورتنج، ورواد النادي الأهلي، ورواد نادي وادي دجلة، ورواد نادي الجهاد السكندري، وفريق عالمية راعي البطولة وضيف شرف البطولة، وفرق رواد البحر الأحمر، وفريق وزارة الشباب والرياضة بالإضافة للتواجد الأوروبي والممثل في فريق رومانيا للصحفيين والإعلاميين، والتواجد الإفريقي الممثل بفريق جامعة سنجور الإفريقية والذي ضم ١١ جنسية لدول إفريقية مختلفة، ويأتي هذا تأكيدًا لإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة سنجور ووجودها على أرض مصر كنموذج فريد لإعداد الكوادر الإفريقية.

وتقدم عزت بالشكر للادارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر ونادي الرياضات البحرية بالغردقة وحزب مستقبل وطن أمانة البحر الأحمر على التعاون الكبير من جانبهم للخروج بالبطولة بشكل مميز كونها تأتي في إطار الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على تنظيمها في مصر.

وأعرب المحاسب عبد المنعم عبد الفضيل عن سعادته وحرص عالمية على دعمها الكامل للبطولة وغيرها من تلك الفعاليات المميزة التي ترعاها الوزارة من منطلق المسؤولية المجتمعية لعالمية وإيمانه بضرورة تقديم الدعم لمثل تلك الفعاليات التي تظهر اسم مصر بالشكل اللائق رياضًيا وسياحيًا.

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت في نسختها الأولى في مصر في مارس عام ٢٠١٤ بمدينة الإسكندرية في إطار فعاليات مئوية نادي الاتحاد السكندري وضمت آنذاك فرق من الرواد والصحفيين والإعلاميين من ١٠ دول عربية وأوروبية، واستمر تنظيمها في مصر بمدن الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة على مدار عشرة سنوات متتالية ليشهد عام ٢٠٢٤ الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على تنظيمها واعتبار مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تقام بها البطولة، حيث أقيمت منذ عام ٢٠٠٥ في ليتوانيا، وأرمينيا، وجورجيا وأسبانيا ومولدوفا.