"روح السعودية" دليل شامل لخدمات السياحة والترفيه في المملكة

تضم منصة " روح السعودية " التي تُشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، دليلاً شاملاً للسائح والمقيم عن المواقع السياحية والترفيهية والمطاعم والأسواق والفنادق والشواطئ والمتاحف والحدائق في المملكة.

وتُعمل المنصة بشكلٍ تفاعلي مدعومة بالصور والروابط ، حيث تقدم الكثير من المزايا التي تهم السائح، وتحتوي على كثير من الخدمات السياحية مثل: حجز الفنادق، وحجوزات الطيران، ودليلاً محدثاً للفعاليات الثقافية والترفيهية والاجتماعية والمواسم في كافة المدن، وخرائط مرشدةً لمواقع الأماكن السياحية، ونصائح وإرشادات سياحية، تسهل الوصول إليها بكل يسر وسهولة، إضافةً إلى رابط للسياح الأجانب يمكنهم من التقديم واستخراج تأشيرة سياحية للدخول للمملكة، كونها التطبيق الرسمي للهيئة السعودية للسياحة .



وتقدم المنصة للزائر الأنشطة، والفعاليات، والأماكن السياحية والترفيهية في المملكة بتنوع طبيعتها الساحرة، وتميزها الثقافي الغني، وآثارها المذهلة، علاوةً على خريطة تفاعلية تعرض كل الفعاليات ومناطق الجذب السياحي الداخلي .

