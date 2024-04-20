من هي سامية الحلبي الفلسطينية التي حصدت جائزة الأسد الذهبي في بينالي فينسيا؟

افتتح بينالى فينسيا للفنون في دورته الـ 60، فعالياته يوم 18 ابريل، وشاركت مصر بجناح دائم، وتم اختيار الفنان المصرى وائل شوقي لتمثيل مصر فى بينالي فينيسيا 2024، بمشروع تحت عنوان "دراما 1882"، وجاء ذلك الاختيار بالإجماع من قبل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2023.

فلسطينية تحصد جائزة الأسد الذهبى فى بينالى البندقية

وحصدت الفنانة الفلسطينية سامية الحلبي البالغة من العمر 87 عامًا، على جائزة الأسد الذهبى، عن مشاركتها في بينالى فينسيا للفنون في دورته الستين، وأهدت الفنانة جائزتها لـ"الصحفيين الشباب في غزة".

سامية حلبي، هى فنانة تشكيليّة وباحثة فلسطينيّة أمريكيّة تقيم في نيويورك، وتُعد أحد الرموز الرائدة عالميًا في الفن التجريدي وفن الديجيتال الحركي، حيث كان لها تجارب تعاون مشتركة مع عازفين موسيقيين قامت بتحويل موسيقاهم إلى لوحات فنيّة باستخدام الحاسوب أمام الجمهور مباشرة.

دورها فى الدفاع عن القضية

وللفنانة تجربة مهمّة في التعريف بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حق العودة، وبسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وغزة تم إلغاء أول "معرض استعادي" أميركي لسامية حلبي في يناير 2024 من قبل المسؤولين في جامعة إنديانا.

صنفت “الحليى” من مجلة «أريبيان بزنس» ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية، وذلك فى عام 2014 حتى 2018.

أعمالها البارزة

من أبرز أعمال الفنانة والباحثة سامية الحلبى، كتاب "فن تحرير فلسطين: الرسم والنحت الفلسطيني في النصف الثاني من القرن العشرين".