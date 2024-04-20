الجيش الروسي يُسقط طائرة حربية أوكرانية و213 طائرة بدون طيار و5 قنابل ذكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو-25"، و213 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعتراض 5 قنابل ذكية فرنسية الصنع، خلال اليوم الماضي.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي عن أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن وحدات من مجموعة القتال الغربية الروسية تحركت إلى مواقع أكثر استراتيجية في اليوم الماضي، كما تصدت لثلاث هجمات أوكرانية.



وأضافت الوزارة: "تحركت وحدات المجموعة القتالية الغربية الروسية إلى مواقع أكثر استراتيجية، حيث ضربت قوات ومعدات أوكرانية في منطقة خاركوف"، بالإضافة إلى "صد الهجمات التي شنتها الفرق الهجومية الأوكرانية في إقليمي لوجانسك ودونيتسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و3 مركبات آلية".



وذكر البيان أن الجيش الروسي قصف مستودعا لوقود الطائرات تابع للقوات الجوية الأوكرانية، ومنشأتين للنقل تستخدمان لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى قصف القوات والمعدات الأوكرانية في 112 منطقة، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وصل إلى 591 طائرة حربية، و270 مروحية قتالية، و22 ألفا و95 طائرة بدون طيار، و506 أنظمة صاروخية، و15 ألفا و812 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1267 قاذفة صواريخ متعددة، و8991 نظام مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 21 و183 مركبة عسكرية خاصة.

في المقابل، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف الأوكراني، فيتالي كيم، أن امرأة لقت حتفها بينما أُصيب شخصان آخران، أحدهما صبي يبلغ من العمر 14 عامًا، جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيم في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم/السبت/، إن:" امرأة قُتلت في هجوم الأمس في قرية سولونتشاكي وأصيب صبي يبلغ من العمر 14 عامًا ورجل مسن وكلاهما مصابان حاليًا في المستشفى، وحالتهما مستقرة ويتلقيان كل الرعاية الطبية اللازمة وبسبب القصف أيضًا، تضرر منزل سكني ومبنى عام".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه في تمام الساعة 1:17 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، تعرضت منطقة المياه في تجمع أوتشاكيف للقصف من جانب القوات الروسية. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس ثلاث مرات على مدار اليوم وأمس المدفعية الثقيلة على أراضي بلدة كوتسوروب.