الجلسة العامة للبرلمان العربي تناقش الأزمة الإنسانية في غزة ومستجدات الأوضاع السياسية بالعالم العربي

اختتم البرلمان العربي اليوم السبت أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .



وبحثت الجلسة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الوحشي والأفعال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناقش الاجتماع تطورات الوضع المتأزم في السودان واليمن وكذلك تطورات الأزمة الليبية إلى جانب مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي رفعتها اللجان الدائمة بالبرلمان.



كما تم استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، بالإضافة إلى المسودة الأولية لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2023م، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي إلى جانب تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والتحضيرات الجارية للإعداد للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وآخر تطورات إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال.



وخلال الجلسة تم استعراض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2023م، إلى جانب مناقشة رؤية برلمانية عربية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي وناقشت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، التحضيرات الجارية لعقد ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم العربي وترتيبات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، إلى جانب بحث سبل تمكين الشباب العربي للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.

