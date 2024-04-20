الأمين العام للناتو يتسلم أعلى وسام في بلجيكا

تسلم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، وسام "ليوبولد الكبير"، أعلى وسام في بلجيكا على الإطلاق، في مراسم أقيمت في المقر الرسمي لرئيس وزراء بلجيكا في شارع لامبرمونت بالعاصمة بروكسل.

وذكر بيان صادر عن الناتو أن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ووزيرة الخارجية حجة لحبيب سلما الوسام إلى ستولتنبرج، الذي وصف بلجيكا بأنها تتمتع "بمكانة خاصة" في قلبه، وأشاد بالشعب البلجيكي والثقافة والمطبخ البلجيكي.

كما أشاد ستولتنبرج،في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، ببلجيكا العضو المؤسس للحلف لمساهماتها في الناتو بما يشمل استضافة مقره الرئيسي في بروكسل ومقره العسكري في مدينة مونس.

تجدر الإشارة إلى أن وسام ليوبولد الكبير واحد من ثلاثة أوسمة فروسية شرفية ما زالت تُمنح حتى اليوم في بلجيكا، وهو أقدم وأعلى وسام بلجيكي على الإطلاق، وقد أطلق في 11 يوليو 1832، وسُمي بهذا الاسم تكريمًا للملك ليوبولد الأول، ويُمنح الوسام بموجب مرسوم ملكي ـ تقديرًا للشجاعة الفائقة في القتال، أو للخدمات الجليلة التي تعود بنفع كبير على الأمة البلجيكية.