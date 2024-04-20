أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 159 منذ 12 أبريل

لقي أكثر من 159 شخصًا حتفهم بسبب الفيضانات في أفغانستان منذ 12 أبريل، بحسب تقارير أعلنها جنان سايق الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية تباعًا.

وشهدت البلاد تواصلًا لتساقط الأمطار خلّف نحو مئة قتيل في الأسابيع الأخيرة حسبما أكد الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية.

وأضاف في إعلان عبر الفيديو إن هؤلاء الضحايا تم تسجيلهم في عشر ولايات في البلاد، طالت الفيضانات كل مناطقها.

وأكد أن المياه غمرت ألف هكتار من الأراضي الزراعية ودمرت 72 منزلًا.

وأضاف أن نحو 25 ألف شخص تلقوا مساعدات مالية وعينية من الحكومة ومنظمات دولية خلال الشهر الماضي.

ويؤكد خبراء أنّ البلد الذي مزقته الحرب خلال أربعة عقود، هو من بين أفقر البلدان في العالم وأقلها استعدادًا لمواجهة عواقب تغيّر المناخ.