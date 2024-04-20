الأهلي يقع في فخ التعادل السلبي أمام مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تعادل الأهلي سلبياً مع مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وأدار المباراة الحكم البوروندي ندابيها، وعاونه الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، مساعد أول، والبنيني إريك إيمافو، مساعد ثانٍ، والحكم الرابع البنيني لويس ديجندو، والغاني دانييال لتقنية الفيديو.

وبدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة وأهدر فرصتين مُتتاليتين عن طريق وسام أبو علي وكوكا ، قبل أن يمتلك صاحب الأرض السيطرة على أرض الملعب ويشكل أكثر من هجمة على مرمى مصطفى شوبير.

,استعاد الاهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب وهدد مرمى صاحب الأرض عنم طريق مراواغات احمد عبد القادر ورضا سليم ، ورغم سيطرة الأهلي على مجريات المباراة إلا أنه فشل في التسجيل ونال علي معلول بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 43.

وتعرض أحمد نبيل كوكا لإصابة غادر على أثرها الملعب لتلقي العلاج ثم استكمل المشاركة ، قبل أن ينقذ مصطفى شوبير هدف مُحقق لفريق مازيمبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما راوغ أحد لاعبي صاحب الأرض دفاع الأهلي وسدد كرة قوية تصدى لها شوبير ببراعة ثم تدخل شوبير وأنقذ فرصة هدف أخر لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.



بينما بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثنائي حيث شارك بيرسي تاو ومحمود متولي بدلاً من رضا سليم وأحمد نبيل كوكا ونال جونسون لاعب مازيمبي بطاقة صفراء لإعاقة هجمة أهلاوية بـ"يده" ، وضغط الأهلي لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة في الدقيقة 61 وتلقى العلاج داخل وخارج الملعب وقام بربط رأسه بـ"شاش" ، واستحوذ مازيمبي على مجريات المباراة وعاد مصطفى شوبير للتألق مرة أخرى بعدما حوّل كرة عرضية إلى ضربة ركنية ، وخرج أكرم توفيق بعدما تعرض لإصابة أخرى في رأسه وشارك أفشة بدلاً منه.

ونال بيرسي تاو الذي مرر أكثر من كرة سيئة لزملاؤه بالفريق ، بطاقة صفراء في الدقيقة 73 للخشونة ، وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم من الفريقين وشارك كهربا بدلاً من وسام ابو علي وطاهر محمد طاهر بدلاً من أحمد عبد القادر في الدقيقة 78.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت هجوم عشوائي من الأهلي وأهدر طاهر وكهربا فرصة خطرة ورد أصحاب الأرض بأكثر من كرة هجومية وكاد محمد هاني يُسجل هدفاً في مرماه بالخطأ بعدما أعاد الكرة بشكل خاطئ لكنها جاءت أعلى العارضة ، وتواصل الأداء المتبادل من الفريقين إلى أن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: مصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل مازيمبي كلاً من: أليونا بادارا فاتي وإبراهيما كيتا، جونسون أتيبو، ماجلوار نتامبوي، إرنست لوزولو وأوجستين أولادابو، جلودي ليكونزا، سوزي زيمانجا وفيلي تراوري، جويل بيا، فيليبي كينزومبي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد فوزه ذهابًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وإيابًا بثنائية نظيفة ، فيما تأهل مازيمبي للدور ذاته بعدما نجح في إقصاء بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالتفوق عليه إيابًا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.

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