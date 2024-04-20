مسؤولون: السلاح الإسرائيلي ألحق أضرارا بالدفاعات الجوية الإيرانية دون رصده

أدى سلاح إسرائيلي تم نشره في ضربة انتقامية ضد إيران أمس الجمعة إلى إتلاف نظام دفاعي مسؤول عن اكتشاف وتدمير التهديدات الجوية بالقرب من نطنز، وهي مدينة إيرانية مركزية مهمة لبرنامج الأسلحة النووية السري للبلاد، وفقًا لمسؤولين غربيين ومسؤولين إيرانيين.

قال المسؤولون الغربيون إن الضربة كانت تهدف إلى إيصال رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل يمكنها تجاوز أنظمة الدفاع الإيرانية دون أن يتم اكتشافها وشلها، وذلك باستخدام جزء صغير من قوة النيران التي نشرتها إيران الأسبوع الماضي عندما أطلقت مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل. وتسبب هذا الهجوم، الذي اعترضته إسرائيل وحلفاؤها، في أضرار طفيفة.

قال المسؤولان الإيرانيان إن السلاح أصاب نظامًا مضادًا للطائرات من طراز S-300 في قاعدة عسكرية في مقاطعة أصفهان القريبة. وتدعم رواية المسؤولين صور الأقمار الصناعية التي حللتها صحيفة نيويورك تايمز، والتي أظهرت تلف رادار نظام إس-300 في قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان.

ولم يكن من الواضح نوع السلاح الذي ضرب نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وأكد ثلاثة مسؤولين غربيين ومسؤولين إيرانيين أمس الجمعة أن إسرائيل نشرت طائرات مسيرة وصاروخا واحدا على الأقل أطلق من طائرة حربية. .

في وقت سابق، قال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم على القاعدة العسكرية تم تنفيذه بطائرات مسيرة صغيرة، انطلقت على الأرجح من داخل الأراضي الإيرانية.

قال مسؤولان غربيان إن صاروخاً أُطلق من طائرة حربية بعيدة عن المجال الجوي الإسرائيلي أو الإيراني، وكان يشتمل على تكنولوجيا مكنته من الإفلات من دفاعات الرادار الإيرانية.

وقال المسؤولون الغربيون إن الصاروخ أو الطائرة التي أطلقته لم تدخل المجال الجوي الأردني، وهي لفتة تهدف إلى إبقاء المملكة خارج الصراع بعد أن ساعدت في إسقاط أسلحة إيرانية الأسبوع الماضي.

قال المسؤولان الإيرانيان إن الجيش الإيراني لم يكتشف أي شيء يدخل المجال الجوي الإيراني يوم الجمعة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ والطائرات. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أنه لم تقع أي هجمات صاروخية وأن نظام الدفاع الجوي الإيراني لم يتم تفعيله.

تزايدت التوترات بين إيران وإسرائيل، الخصمين القديمين، هذا الشهر في سلسلة من الضربات. في الأول من أبريل، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل العديد من قادة القوات المسلحة الإيرانية. وردت إيران في نهاية الأسبوع الماضي، بإطلاق وابل كبير من الأسلحة على إسرائيل، تم اعتراضها كلها تقريبا.

وقال المسؤولان الغربيان إن إسرائيل ألغت خطة سابقة للرد على إيران بهجوم واسع النطاق. وقالوا إن هذه الخطة تم استبدالها بضربة تهدف إلى إرسال رسالة هادئة ولكن حاسمة بهدف إنهاء دائرة الانتقام.

وقال المسؤولون الغربيون إن استخدام إسرائيل لطائرات بدون طيار يتم إطلاقها من داخل إيران وصاروخًا لم تتمكن من اكتشافه، كان يهدف إلى إعطاء إيران لمحة عما قد يبدو عليه هجوم واسع النطاق. وقالوا إن الهجوم تم تصميمه لجعل إيران تفكر مرتين قبل شن هجوم مباشر على إسرائيل في المستقبل.

وامتنع مسؤولون من كل من إيران وإسرائيل عن التحدث علناً عن هجوم يوم الجمعة، وهي خطوة يبدو أنها تهدف إلى وقف تصعيد الصراع الذي يخشى البعض أن يتطور إلى حرب إقليمية أوسع. وقال مسؤول إيراني إن صمت إسرائيل عن الهجوم سيسمح لطهران بالتعامل مع الهجوم كما فعلت مع الهجمات السرية السابقة في حرب الظل الطويلة الأمد بين البلدين ولن يؤدي إلى رد فوري.