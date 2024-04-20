الدوري السعودي.. طارق حامد يقود ضمك أمام الأخدود

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق ضمك، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الأخدود بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود طارق حامد تشكيل فارس الجنوب، حيث يتوسط ميدان الفريق بجانب أنتوليتش ونيكولاي ستانسيو.

وشارك طارق حامد أساسيًا في مباراة الجولة الماضية أمام النصر، التي خسرها ضمك بهدف للا شئ، سجله المدافع الإسباني إيمريك لابورت.

ويحتل فريق ضمك، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - عبدالعزيز البيشي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانسيو

وفي الهجوم: أحمد الزين - فهد الجهني - جورج نكودو.