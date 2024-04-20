محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة ببنها ويلتقي بالتجار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، يرافقه محمد مرعى رئيس مدينة بنها، جولة مفاجئة لسوق الخضار المركزي بمدينة بنها، أحد أهم أسواق المحافظة للبيع بالجملة وأكثرها ازدحامًا، وذلك فى إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم.

بدأت الجولة التفقدية، بتفقد لمختلف أقسام السوق، حيث حرص المحافظ على المرور بين محلات التجار، مطلعًا على تنوع المعروض من خضار وفواكه بكميات وفيرة تلبى احتياجات المواطنين، وتخلل الجولة، لقاءات مُثمرة مع عدد من أصحاب المحلات والباعة.

استمع المحافظ باهتمام لِمُشاكلهم المتعلقة بالعمل وظروف السوق، مُبديًا تفهمه الكامل للتحديات التي تواجههم، ومؤكدًا حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التى تعترض سير العمل.

وخلال تفقده للأسعار، وجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع، مُشددًا على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يُراعى ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم.

وأشار الهجان، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن فى السوق، مشددا على استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لِضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، مُشددًا على أنه لن يتهاون مع أى مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تُهدد استقرار السوق أو تُثقل كاهل المواطنين.



وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين، مُؤكداً أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بِتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تُلبى احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لِضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار.