يحيى الفخراني يكشف مفاجأة عن أشهر أعمال الراحل صلاح السعدني (فيديو)

كشف الفنان الكبير يحيى الفخراني عن بعض ذكرياته مع النجم الراحل صلاح السعدني، الذي غيبه الموت أمس الجمعة 19 أبريل 2024 عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقال النجم يحيى الفخراني في مداخلة هاتفية مع برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد: «شخصية سليمان غانم التي قدمها صلاح السعدني في ليالي الحلمية أفضل أعماله».

وكشف الفخراني كواليس مسلسل ليالي الحلمية، قائلًا: «صلاح السعدني لم يكن المرشح الأول للدور، وكان سعيد صالح من سيقدم دور العمدة لكن كان منشغل وقتها بالمسرح واعتذر عن الدور لأنه يعمل 3 ساعات في اليوم فقط».

وتابع يحيى الفخراني حديثه عن مشاركة صلاح السعدني في مسلسل ليالي الحلمية، قائلًا: «وقدم دور العمدة غانم بشكل جميل والكواليس كانت رائعة».

واختتم: «صلاح السعدني كان إنسانًا جدًا والفنان عمره على الشاشة أهم 100 مرة، ولكن الحياة قصيرة لكننا راحلون، وصلاح أنجب إنسان رائع».

