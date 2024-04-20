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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك بالزي التقليدي أمام دريمز في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن قرار  بارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وتم خلال الاجتماع الفني منح بعثة نادي دريمز 100 دعوة لحضور اللقاء.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي دريمز  وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي.

ودريمز الكونفدرالية لزيه التقليدي