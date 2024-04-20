كل ثلاثة شهور.. تشكيل لجنة من التموين لدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي

أصدر الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية.

وتضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية على ان يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور او كلما اقتضت الضرورة لذلك، كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والاوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام احمد كمال ان اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية تكون برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

كما نص القرار على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل او كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما تضمن القرار ان يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية امانة فنية مساعدة.