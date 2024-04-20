نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الطريق الدائري

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وتحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بقطاع شرق النيل ونطاق أحياء المنطقة الجنوبية والتي تشمل أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة خلال جولتها التفقدية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن خطة العمل تتضمن تحسين الصورة البصرية لتشمل تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومعالجة واجهات المبانى السكنية المطلة على الطريق الدائرى ، والذي سيأتي من خلال تكامل جهود فريق العمل المشترك وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد وعبر مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الإستشارية القائمة على الأعمال .

واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه خلال الفترة الماضية تم حصر كافة التعارضات والمعوقات الخاصة بالمشروع للعمل على تذليلها وتحسين نسب تنفيذ الاعمال للالتزام بالجدول الزمنى المعد لذلك وخروجها بالمظهر اللائق للحدث العالمي والتي تقوم الدولة المصرية بكافة اجهزتها بالمضي قدما به وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما تابعت خلال جولتها مجهودات أعمال دهانات الواجهات وإزالة أعمال الرتش الناجمة عن إزالة العقارات ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري وخلق طريق سطحي بالاضافة إلى ملف الإزالات للعقارات المدرجة بأعمال الحصر من خلال حصر الأكواد اللازمة للعقارات موجهة بسرعة استكمال ازالة الرتش من قبل الأحياء المعنية بالمناطق المتبقية لاسراع معدلات تنفيذ المشروع وتجهيز المواقع دون ادنى معوقات .

جدير بالذكر ان مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى بقطاع شرق النيل، يتم طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لانجاز الاعمال بها ووفقا للشركات العاملة والمقاولين المختصين بها للعمل على توحيد لون الدهانات للمبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، ويعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة المار بها، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروبصات، بهذه الهوية المميزة في المسافة ما بين اول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و ٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي .

رافق نائب محافظ القاهرة خلال الجولة المهندس محمد كمال بادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم وممثلي النقل واستشاري المشروع والشركة المنفذة للاعمال .