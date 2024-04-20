خلال 4 شهور.. قسم الجلدية بمستشفى سوهاج الجامعي يعالج 4400 مريض

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن قسم الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة، استقبل اكثر من 4400 حالة من المترددين علي المستشفي الجامعي خلال 4 شهور الأولي من العام الجاري 2024، مشيراً الي انه يعد من الأقسام المتميزة التي تقدم خدمات علاجية متنوعة، إضافة الي انه يسهم بشكل كبير في تطوير البحث العلمي علي المستوي الإقليمي والدولي والعالمي، حيث شارك بمئات الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية ذات معامل تأثير عالي، بالتعاون مع الأقسام المختلفة بالجامعة وأقسام الجلدية المناظرة بمحتلف الجامعات المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن قسم الأمراض الجلدية يقوم بتدريب العديد من طلاب الزمالة المصرية في الأمراض الجلدية كأحد مراكز التدريب المعتمدة لدي الزمالة المصرية في هذا التخصص، لدعم التطوير المستمر للبرامج، مع ضمان التوسع في البحث العلمي التطبيقي، والبرامج، والرعاية الصحية لخدمة احتياجات المجتمع المحلي.

وأضاف الدكتور احمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، أن القسم يضم عدد 5 عيادات متنوعة تقدم خدمات صحية ذات جودة للمترددين عليها منها عيادة الجلدية رجال وسيدات، البهاق والصدفية، أمراض الذكورة، و عيادة الشعر، موضحاً انه يوجد بالقسم لجان للمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لخدمة العملية التعليمية والطبية بالقسم، وتضم كل لجنة عدد من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.

وأوضحت الدكتورة حنان عبدالراضي رئيسة القسم أن العيادات الملحقة بالقسم استقبلت 4400 حالة خلال الثلث الأول من عام 2024 وفدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة، منها عيادة الجلدية رجال وسيدات بالمستشفي القديم وتستقبل 145 حالة أيام الثلاثاء والأربعاء و الخميس من كل أسبوع، وعيادة البهاق والصدفية رجال وسيدات وتستقبل 55 حالة وتعمل يوم الاثنين فقط من كل أسبوع، وعيادة أمراض الذكورة تعمل يوم الاثتين فقط بالمستشفي القديم وتستقبل 15 حالة وباقي ايام الاسبوع بالمستشفي الجديد، عيادة الشعر رجال وسيدات وتستقبل 60 حالة اسبوعياً وتعمل ايام الأربعاء فالمستشفي القديم، ويوم الخميس بالمستشفي الجديد.

يذكر ان القسم يضم أستاذاً متفرغاً وعدد 5 أساتذة و2 اساتذة مساعدين و9 مدرسين و9 مدرسين مساعدين و8 أطباء مقيمين.