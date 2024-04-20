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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التجمعات الرملية على طريق مدينة الحسنة بوسط سيناء

حملة مكبرة لأزالة
حملة مكبرة لأزالة التجمعات الرملية علي طريق مدينة الحسنة بوس
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يشهد مركز الحسنة جهود متواصلة تقوم بها الأجهزه التنفيذية بالمركز بشتي القطاعات الخدمية وخاصة قطاع الطرق باعتباره أحد أهم القطاعات لما يشكله من عوامل الأمن والسلامة علي حياة المواطنين وذلك بناءاً على توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشة.

وبناءا عليه رصدت الإدارة المختصه بالأمس عن تراكم للرمال علي طريق ( الحسنه / القصيمة ) وذلك بسبب الرياح المتحركة مما تسبب في غلق الطرق أمام الماره من المواطنين ، وعليه فقد اصدر السيد نائب رئيس المركز والمدينة تعليماته علي الفور للإدارات المختصه بالتحرك السريع لمسح الطريق بالكامل حيث توجه فريق عمل تحت إشراف أسامه محمود

مدير الحملة الميكانيكية بدفع اللودر و المعدات اللازمه بالمجلس ، وذلك لإزاحة ورفع جميع التجمعات الرميلة التي تكونت علي الطريق نتيجة التقلبات المناخية الحالية وحرصا علي سلامة جميع المواطنين بالمركز تم تمشيط الطريق بالكامل ، وتم ورفع جميع تجمعات الرمال ونقلها بعيدا عن الطريق وفي اتجاه معاكس للرياح ٠

وقد أكد نائب رئيس المركز والمدينة علي الإدارات المختصه بضرورة المتابعه بصفة مستمرة لجميع الطرق المؤدية من وإلي مركز الحسنه لرصد اي ظاهره وذلك حرصا علي سلامة جميع المواطنين بالمركز والمدينة وتسهيل الحركة المرورية علي الطرق ٠

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