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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

200 يوم من العدوان الإسرائيلي.. قطاع غزة يواجه مأساة إنسانية| فيديو

المستشفيات بقطاع
المستشفيات بقطاع غزة
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قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إننا نقترب من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الذي لازال يتصاعد بوتيرة مستمرة على قطاع غزة، والذي خلف أوضاعًا مأساوية نتيجة العدوان المستمر على القطاع، ومنع إدخال الاحتياجات اللازمة للمواطنين الفلسطينيين.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشفيات والقطاعات الخدمية بالقطاع باتت لا تستطيع توفير أدنى مقومات الحياة للمواطنين الفلسطينيين، سواء بالمناطق الجنوبية أو الشمالية، حيث باتت المستشفيات لا تستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إلى أن ما يعين الفلسطينيون والطواقم الطبية والإغاثية هو استمرار تدفق الشاحنات المصرية عبر معبر رفح البري، حيث تأتي الشاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

قطاع غزة العدوان الإسرائيلي رفح الفلسطينية المساعدات الغذائية والطبية