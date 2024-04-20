تعزيزات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بمخيم "نور شمس" بطولكرم.. وتجدد الاشتباكات مع الفلسطينيين

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية لمخيم "نور شمس" في طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية، مع تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي، وسط أنباء عن سقوط عدد غير مؤكد من الشهداء والجرحى، واعتقال عدد آخر من سكان المخيم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مخيم نور شمس، لليوم الثالث على التوالي، مخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى إلى جانب حملة اعتقالات واسعة ودمار كبير طال منازل وشوارع المخيم وبنيته التحتية، كما تفرض القوات حظر تجوال في المخيم ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك أمامها.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قتل 10 مقاومين على الأقل في المخيم، ولم تنشر وزارة الصحة الفلسطينية العدد الدقيق للشهداء؛ نظرا لمنع الاحتلال الوصول إلى المخيم المُحاصر.

وأشارت القناة الـ 12 إلى أن جيش الاحتلال يعمل في مخيم نور شمس بتوجيهات من جهاز الشاباك الإسرائيلي، وجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان).

وتصعد قوات الاحتلال من جرائمها واقتحاماتها في الضفة الغربية منذ انطلاق "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، في محاولة لوقف أعمال المقاومة التي تأتي ردا على عدوان الاحتلال المتواصل، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة لليوم 197 على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.