انتظام سير العمل بمجمع المواقف الجديد بأشمون

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، مشروع المواقف بأشمون سير وانتظام العمل بمجمع المواقف للوقوف علي مدى الإلتزام بتطبيق التعريفة المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون إلزام كافة السائقين بها والإلتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعداله والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان إنتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة .

من جانبة وجه النمر مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات.

كما وجه ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف منعاً للمغالاة على المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير بقري مركز أشمون.