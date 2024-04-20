الداخلية تفتتح منافذ لإدارة الجوازات بعدد من المراكز التجارية

افتتحت وزارة الداخلية منافذ لمصدرات الجوازات بعدد من المراكز التجارية كمرحلة أولى تيسيراً على المواطنين.

في نفس السياق تقرر إفتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) كمرحلة أولى لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم .. ويختصوا بتلقى طلبات إستخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن .



وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.