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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

نقابة المحامين تعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج

النقابة العامة للمحامين
النقابة العامة للمحامين
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أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، السادة المحامين بسرعة الاشتراك في مشروع العلاج قبل يوم 30 أبريل 2024.

وأكدت النقابة أن 30 أبريل هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج السادة المحامين وأسرهم للعام الحالي، ولن يسمح لأحد الاستفادة بخدمات المشروع من غير المشتركين.

واشارت نقابة المحامين أن الاشتراك بمشروع العلاج كان ينتهى في 30 مارس من كل عام، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة شهر كامل.

واوضحت أن هذا القرار استجابة لمطالب السادة المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

نقابة المحامين الاشتراك في مشروع العلاج قبل يوم 30 أبريل 2024