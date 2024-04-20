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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في الوايلي

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرارات جهات التحقيق المختصة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة هاتف محمول من سيدة في الوايلي.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى السيدة أكدت خطف المحمول من يدها

ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف" وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" كما أقر بإرتكاب عدد (4)  وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة.

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