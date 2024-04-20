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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس مسجل لاتهامه بسرقة توتوك بالسيدة زينب

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسجل 4ايام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة توتوك في السيده زينب 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للواقعة وإحراز المضبوطات

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، حال إستقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها ، وبمناقشته عن مصدر المركبة إعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة القسم) وبإستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على (5) مركبات "توك توك" أخرى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب وقائع السرقة " بأسلوب " توصيل الأسلاك" بالإشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية "مخدرات"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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