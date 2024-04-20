التنورة والفلكلور الواحاتي في ختام برنامج التوعية التثقيفية بالوادي الجديد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات برنامج التوعوية التثقيفية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الذي أقامته على مدار أربعة أيام ألقت خلاله الضوء على مسيرة التنمية الشاملة بالدولة المصرية، ضمن برامج وزارة الثقافة، حيث لاقت الفعاليات إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيرا.

وشهد مركز عثمان بن عفان بالفرافرة ختام الفعاليات واستهلت بمحاضرة بعنوان "المشروعات الخضراء في مصر الحديثة" تحدث خلالها محمد محمود، عن المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة من أجل الحفاظ على البيئة من أهمها مبادرة "اتحضر للأخضر" التي تهدف إلى التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات والحفاظ على البيئة من التلوث.

أعقب ذلك ورشة أشغال يدوية قامت خلالها الفنانة شيرين رضا بتدريب الرواد على تنفيذ إكسسوارات بالخرز، ثم توالت الفقرات الفنية، وقدم الفنان أحمد سويلم فقرة عزف على المزمار، تلاها رقصة التنورة الصوفية للفنان أحمد الأسيوطي بجانب فقرة اكتشاف مواهب في مجالات الشعر والغناء والتمثيل والإنشاد الديني.

وتوافد الرواد على معرض الكتاب الخاص بإصدارات هيئة قصور الثقافة والذي اشتمل على كتب في مختلف المجالات بأسعار مخفضة للجمهور.

واختتمت الفعاليات التى أقيمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، مع عرض فني لفرقة التلقائيين للفنون الشعبية تضمن باقة من الفقرات المستوحاة من التراث الواحاتي، بحضور محمد عثمان رئيس قرية الكفاح، وماهر كامل مدير قصر ثقافة موط ولفيف من الأدباء والمثقفين.

يذكر أن فعاليات البرنامج الثقافي انطلقت الثلاثاء الماضي من مركز شباب النهضة بالفرافرة، وذلك ضمن خطط التوعية التثقيفية التي تهدف لنشر القيم الإيجابية ومجابهة العنف والتطرف، والوصول بالخدمات الثقافية للقرى والمناطق الحدودية والنائية.

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