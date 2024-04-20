طلاب الوادي الجديد يشاركون في مبادرة "طور وغير".. صور

شاركت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في المعسكر التدريبي لمبادرة "طور وغير" من خلال 23 مشاركا في المعسكر.

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، إن الوفد يضم 23 من المدربين والمنسقين والطلاب من قطاع تعليم بالمحافظة، في مبادرة "طور وغير " التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وميكروسوفت للخدمة المجتمعية)، وذلك من خلال معسكر تدريبي للطلاب والمدربين ومنسقي المبادرة المتميزين في مقر المدينة التعليمية في السادس من اكتوبر.

وأشار وكيل التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في حل مشكلات البطالة ومحو الأمية الرقمية من خلال توفير نظام متكامل يجمع بين التدريب والتأهيل وبناء القدرات والتوظيف لأبنائنا الطلاب بالمحافظات.

ومن جانبها قالت مي عبد اللطيف بمركز التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم بالوادي الجديد ومنسق المبادرة، إن المعسكر التدريبي يجرى تنظيمه ضمن مبادرة طور وغير إحدى مبادرات مايكروسوفت للخدمة المجتمعية ووفق لما ورد من الإدارة المركزية وتشغيل تكنولوجيا التعليمي (الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني) بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية ومنسق المبادرة.

وأوضحت منسق المبادرة، أن المبادرة تأتي لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالعملية التعليمية ويجري تنفيذها بالوادي الجديد طوال العام، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية.

وأضافت "مي"، أن المبادرة تنطلق تحت رعاية قسم التطوير التكنولوجي بالمديرية، حيث يجري إقامة ورش عمل للطلاب في جميع مدارس الوادي الجديد في مسارات مبادرة "طور وغير"، في المجالات الآتية: مهارات تكنولوجية، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، التصميم والجرافيك، ريادة الأعمال، المهارات الشخصية.

وأشارت منسق مبادرة طور وغير بالوادي الجديد، إلى أن الهدف العام من المبادرات التكنولوجية هو إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.

23 مشارك من الوادي الجديد بالمعسكر التدريبي لمبادرة طور وغير

المشاركون في مبادرة طور وغير من الوادي

جانب من مبادرة طور وغير

طلاب الوادي الجديد في مبادرة طور وغير