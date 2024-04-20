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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الزجاجة بـ 65 جنيها.. هبوط أسعار زيت الطعام 25%

زيت الطعام
زيت الطعام
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أعلن اتحاد الغرف التجارية اليوم عن هبوط في أسعار زيت الطعام بنسبة تتراوح بين 20 و25% حسب الشركة المنتجة.

وأوضح الأتحاد ان الهبوط في الأسواق للمستهلكين وصل بسعر الزجاجة لما بين 65 إلى 80 جنيها بحسب النوع.

ولفت الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكل ماركات السيارات.

كما قال اتحاد الغرف أن هناك وفرة واضحة لكل السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

واشار الاتحاد إلى أن كبار المنتجين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد العيد.

و تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصل إلى 27% بالسلع الأساسية.
جاء ذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، وبدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

كما أكد أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة.

واوضح انه من المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

اتحاد الغرف التجارية انخفاض في اسعار الزيت السلاسل التجارية