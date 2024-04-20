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السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير الخارجية الإيراني: لا نخطط للرد ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مجدداً فكرة تورط إسرائيل في الهجوم الأخير على بلاده، واستهان بالأسلحة المستخدمة فيها بوصفها "أشبه بألعاب الأطفال".

 وقال عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن الحادثة التي وقعت ليلة البارحة لم تكن ضربة حقيقية، بل كانت تشبه الألعاب التي يلعبها أطفالنا، ولم تشمل طائرات بدون طيار"

واكد أن "إيران لا تخطط للرد ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا، طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود فعل جديدة".

وأضاف "إذا اتخذت إسرائيل إجراء حاسما ضد بلدي وثبت لنا ذلك فإن ردنا سيكون فوريا وإلى أقصى الحدود وسيجعلهم يندمون عليه".

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