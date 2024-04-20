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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وخالد شكري، وأمانة سر شريف عادل ومحمد فاروق، بالسجن المؤبد لـ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الاستروكس والهيروين»، في الشروق.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في الشروق.

وكشفت التحقيقات في القضية كلي القاهرة الجديدة، قيام المتهم «عطوة .ر»، الاتجار بالمواد المخدرة «الاستروكس والهيروين» وحيازته كمية من المواد المخدرة داخل مخزن بمنطقة الشروق، عثر على 10 كيلو استروكس و8 كيلو هيروين وعدة اسلحة بيضاء، قبل توزيعهم على العملاء، وعلى الفور وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

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