زراعة البحيرة تستعد لموسم حصاد وتوريد القمح.. صور

أجري المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، جولة تفقدية لمتابعة زراعات القمح بمركز دمنهور وذلك للاطمئنان على حالة المحصول على الطبيعة.

وأعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة، بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالى، في مختلف مراكز المحافظة.

وكلف المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ادارتى الإرشاد والمكافحة، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لإزالة أي معوقات قد تواجههم خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأكد وكيل الوزارة، على ان توجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى واضحة، حيث شدد على ضرورة تواجد كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوي والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للمزارعين، وخاصة مزارعى المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٦٠٠ جنيه، للاردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزى.