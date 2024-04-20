وكيل صحة الشيوخ: اتصالات مصر لاحتواء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران هدفه إنقاذ المنطقة

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، على أهمية الموقف المصري الداعي لوقف التصعيد المتبادل بين إسرائيل وايران. قائلا: إن تحركات مصر واتصالاتها هدفها احتواء الصراع قبل استفحاله وعدم الانزلاق إلى دائرة الرد والرد المتبادل بما يدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية.

وأوضح د. حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مصر سبق وحذرت من هذه الدائرة المفرغة من العنف والحرب. مشيرا: أن السبب الرئيسي وراء التطورات الحالية، يعود إلى إصرار إسرائيل على عدم وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وأضاف وكيل صحة الشيوخ ، أن وقف الحرب على غزة والعودة لمسار التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، الطريق الوحيد لوقف التدهور الحالي ووضع نهاية للحرب.

كما أوضح د.خضير، ان موقف مصر هدفه انقاذ المنطقة من الانزلاق للدمار والحرب الواسعة. وانطلاقا من دورها.

واختتم بالاشادة بموقف مصر وإعرابها عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وايران، إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع فى إيران وسوريا ومطالبة الطرفين، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة. مضيفا: هى رسالة مصرية في وقتها بخطورة القادم وآثاره على المنطقة برمتها ما لم يتم احتوائه.