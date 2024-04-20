رؤساء المدن بكفر الشيخ يتابعون تطبيق تعريفة الركوب

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات "التوكتوك" والمقررة بـ 5 جنيهات، وإعلانها فى مكان واضح للمواطنين، فضلًا عن ضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالتعاون مع مركز شرطة بلطيم وقسم المرور، الأجهزة المعنية.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسى والتوكتوك، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أى محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين فى التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أى مخالفات أو تحصيل أى مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسى والتوكتوك، على الخط الساخن 114، والخط الأرضى 0473220792