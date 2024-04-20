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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رؤساء المدن بكفر الشيخ يتابعون تطبيق تعريفة الركوب

للتوك التوك ب5 جنيه وحملات لضبط المخالفين

التكاتك بكفرالشيخ
التكاتك بكفرالشيخ
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات "التوكتوك" والمقررة بـ 5 جنيهات، وإعلانها فى مكان واضح للمواطنين، فضلًا عن ضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالتعاون مع مركز شرطة بلطيم وقسم المرور، الأجهزة المعنية.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسى والتوكتوك، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أى محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين فى التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أى مخالفات أو تحصيل أى مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسى والتوكتوك، على الخط الساخن 114، والخط الأرضى 0473220792

الإدارة العامة للمواقف رؤساء المدن بكفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية محافظة كفرالشيخ مدينة بلطيم