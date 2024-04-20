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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في عابدين لجلسة 7 مايو المقبل 
وتعود تفاصيل الواقعة الي ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وامرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيق وأحالت الي المحكمة المختصة

اتخاذ الإجراءات القانونية التنقيب عن الآثار الحفر والتنقيب تاجيل محاكمه المتهمين بمنطقة عابدين بحبس المتهمين حبس المتهمين ضبط المتهمين