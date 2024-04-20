حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام 4 أيام

قررت نيابة دار السلام، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدار السلام، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.