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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدبولى من بورسعيد: نستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تعميق الصناعة المحلية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة المكون المحلي.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، والتي شهد خلالها التشغيل التجريبي لتصنيع مقاسات مختلفة لإطارات السيارات، على قناة «إكسترا نيوز»، بالقول: حددنا القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى زيادة المكون المحلي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المصنع بدأ في إنتاج الإطارات بمقاسات من "14 - 16"، ومن المتوقع أن يغطي حجم الإنتاج 25% من حجم الطلب المحلي وبداية عام 2026، ستتجاوز هذه النسبة 70% من الطلب المحلي.

الفاتورة الاستيرادية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزارء