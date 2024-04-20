أسقف حلوان والمعصرة يشارك في المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية

شارك الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، ومقرر لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس، في المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية الذي نظمته وزارة الصحة والسكان، في مكتبة الإسكندرية، حيث افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

شارك في المؤتمر الجمعية المصرية للتوحد، ومنظمة أوتيزم سبيكس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشادت الدكتورة مِنَن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بوزارة الصحة، بالشراكة بين الوزارة والكنيسة القبطية في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية من خلال اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

حضر المؤتمر إلى جانب الأنبا ميخائيل، الأب القس موسى فتحي سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والمهندسة إيزيس أمين عضو اللجنة.



