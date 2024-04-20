رياح مثيرة للرمال تسيطر على حالة الطقس.. خبراء: البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترة سطوع الشمس

من المعروف عن فصل الربيع، حالة التقلبات الجوية التي يشهدها باستمرار، وهو ما توضحه هيئة الأرصاد الجوية يوميًا، حيث يشهد الطقس، اليوم السبت، استمرار الأجواء الحارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، ويكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنه في ساعات الليل يكون الطقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويشهد الطقس اليوم، استمرا نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت، الموافق 20 أبريل حتي الخميس 25 أبريل، فمن المتوقع أن يشهد الأحد 21 أبريل، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الإثنين 22 أبريل، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي أقصى الغرب على فترات متقطعة، وبداية من الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 أبريل سيكون هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

كما يشهد الثلاثاء 23 أبريل، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد تؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ويشهد الاربعاء 24 ابريل نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة واتربة عالقة على اغلب الانحاء.

ويشهد الخميس 25 أبريل، ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على اغلب الانحاء

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 32 إلى 37 درجة للعظمى والصغرى من 20 الي 16 درجة.

أما بالنسبة لحالة البحرين، فإن البحر المتوسط متوقع أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على ارتفاع الأمواج من ( ٣:٢متر )، والبحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من ( ١.٧٥:١ متر ).

تقلبات الربيع

وفي سياق متصل، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع عادة ما يعرف بالتقلبات الحادة والسريعة، موضحة أن اليوم متوقع وجود ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تسجل العظمى 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و36 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

وتابعت«الدكتورة منار»، في تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض الأماكن من شمال سيناء، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية وذلك خلال فترة النهار.

وأوضحت، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، لافتة إلى أنه بعد فترة الظهيرة هناك نشاط في حركة الرياح وهو نشاط نسبي غير مثير للرمال والأتربة.

نشاط الرياح والشبورة المائية

كما كشفت، أن هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية، لذلك حذرت من التعمق داخل البحر المتوسط نظرًا لوجود اضطرابات، مشيرة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما يوضح الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن حالة الطقس هذه الفترة تكون حار نهارًا على أغلب الأنحاء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويوضح«قطب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، وبالتالي يجب على المواطنين متابعة حالة الطقس يوميًا.