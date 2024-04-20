تكريم الفائزين في مسابقة الأم المثالية والأب المثالي بسوهاج|صور

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 15 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي"، على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن.



وفازت 11 أم مثالية، كما فاز 4 آباء مثاليين من ضمن 35 متقدمين، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء الفائزين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم.

تكريم الم المثالية والأب المثالي بمحافظة سوهاج 2024

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