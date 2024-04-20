ads
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تكريم الفائزين في مسابقة الأم المثالية والأب المثالي بسوهاج|صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 15 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي"، على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن.
 

وفازت 11 أم مثالية، كما فاز 4 آباء مثاليين من ضمن 35 متقدمين، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء الفائزين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم.

تكريم الم المثالية والأب المثالي بمحافظة سوهاج 2024

IMG-20240420-WA0005
IMG-20240420-WA0005
IMG-20240420-WA0007
IMG-20240420-WA0007
IMG-20240420-WA0006
IMG-20240420-WA0006
IMG-20240420-WA0004
IMG-20240420-WA0004
IMG-20240420-WA0003
IMG-20240420-WA0003
IMG-20240420-WA0012
IMG-20240420-WA0012
IMG-20240420-WA0014
IMG-20240420-WA0014
IMG-20240420-WA0011
IMG-20240420-WA0011
IMG-20240420-WA0017
IMG-20240420-WA0017
IMG-20240420-WA0008
IMG-20240420-WA0008
IMG-20240420-WA0009
IMG-20240420-WA0009
IMG-20240420-WA0013
IMG-20240420-WA0013
IMG-20240420-WA0016
IMG-20240420-WA0016
IMG-20240420-WA0015
IMG-20240420-WA0015
IMG-20240420-WA0018
IMG-20240420-WA0018
IMG-20240420-WA0010
IMG-20240420-WA0010
الاسرة المصرية الأب المثالي الأم المثالية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وحدة تكافؤ الفرص مسابقة الأم المثالية محافظ سوهاج حدة تكافؤ الفرص