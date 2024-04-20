إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 19 نقطة إسعاف، بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 95 مليون جنيه، بواقع إنشاء وتطوير عدد 9 نقاط إسعاف بقرى إطسا، وعدد 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 9 نقاط إسعاف بنطاق مركز إطسا، ضمن المنبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، شملت إحلال وتجديد نقطة إسعاف منية الحيط، وتطوير شامل لنقطتي إسعاف إطسا وتطون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف أبو جندير، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف الغرق، وإنشاء جديد لنقطة اسعاف منشأة عبدالمجيد، التابعة لقرية الغرق، وإنشاء جديد إسعاف منشأة محمد فهمي، التابعة لقرية البرنس، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف قلمشاة، وأعمال إحلال وتجديد نقطة إسعاف مطول.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت إنشاء نقطة إسعاف قوتة التابعة لقرية قارون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف سيدنا الخضر، وإحلال وتجديد نقطة إسعاف الطريق السياحي بقرية تونس، وأعمال التطوير الشامل لنقطة إسعاف يوسف الصديق، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف المقراني، وإحلال وتجديد نقطتي إسعاف الشواشنة، والريان، وإنشاء جديد لنقاط إسعاف شلالات الريان، وكحك، والنزلة.

تطوير 19 نقطة إسعاف بالفيوم

inbound4014635871837205531

inbound3569349949680089303

inbound8970931388077644094

inbound513747575671735412

inbound6570802163592352117

inbound6107478847024370865

inbound7685201352472460742

inbound5822747430959404238