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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير المالية السعودي: زيادة التوترات لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي

وزير المالية السعودي
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
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 قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الأزمة في قطاع غزة والحرب في أوكرانيا، وعرقلة الشحن في البحر الأحمر، لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. 

وأوضح الجدعان - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /السبت/ - أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها العالم وتتطلب اليقظة لتدارك تبعاتها، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي الآن في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل عام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية،وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، المنعقدة في واشنطن.

أوكرانيا غزة الشحن في البحر الأحمر الاقتصاد العالمي