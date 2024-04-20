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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 3 أجانب بحوزتهم 3500 قرص مخدر بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، بتهمة الإتجار في الأقرص المخدرة في مدينة العبور، بحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بالإتجار في العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و2 سيارة  ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 200 ألف جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية جنسية إحدى الدول العربية عملات أجنبية ومحلية مدينة العبور محافظة القليوبية